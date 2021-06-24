شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفرالشيخ الرابعة محليًا و183 عالميًا ضمن تصنيف التايمز البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة ضمن أفضل 183 جامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الحديثة، وقد حققت جامعة كفر الشيخ المرتبة 183 عالميا واحتلت المركز الرابع محلياً.

وصرح رئيس الجامعة بأن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الحديثة يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم «البيئة التعليمية»، البحث «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة»و الاستشهادات «تأثير البحث»و النظرة الدولية للجامعه و«أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة» ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع«.

وأضاف دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس ،ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.