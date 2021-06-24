شكرا لقرائتكم خبر عن كشوف طبية وعلاج لـ 703 آلاف سيدة بالمبادرة الرئاسية لـ«صحة المرأة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 703 آلاف و400 سيدة بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل منسق المبادرة بالمحافظة إلى أن الهدف من المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض سكر الدم من خلال قياس السكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي،، ويتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى مستشفى المنيا العام، ومغاغة المركزى، ومستشفي ملوي، كما يتم تحويل الحالات لإجراء التحاليل والأشعات إلى مركز الأورام بالمنيا لاتخاذ اللازم بالمجان.