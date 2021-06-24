شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: مركز «كميت» دفعة قوية لجذب الاستثمارات وحماية المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن مركز كميت للتحكيم الدولي سيساهم بالكثير من الإيجابيات على رأسها تسهيل عملية الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف العبء على القضاء.

وأضاف العسومي، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المركز سيشجع الاستثمار البيني بين الدول العربية، وحماية حقوق المستثمرين، موضحًا أن المركز يمتلك قامات قانونية كبيرة على مستوى الوطن العربي.

وتابع أن المركز سيكون دفعة مهمة وقوية في جذب الاستثمار العربي وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك قمة عربية قريبًا وتقام في الجزائر خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، والتي ستكون مهمة وتساهم في حل الكثير من المشاكل ودعم الكثير من القضايا العربية.

واختتم تصريحاته، أنه يؤيد حلحلة كل الأمور العربية والتوافق العربي، وأن يكون التعامل يتماشى مع المبادئ العربية المبنية على احترام السيادة والتعاون ودعم العمل العربي المشترك، موضحًا أن قمة العلا كانت مهمة ورسخت الكثير من المفاهيم، متمنيًا أن يكون لها تأثير في تقارب الدول العربية.