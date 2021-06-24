شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان السادات في حاجة إلى الدعاء .. «الإصلاح والتنمية» يدعو بالشفاء لـ «أم الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة أنور عصمت السادات، عن مرض زوجة الرئيس الراحل أنور السادات السيدة جيهان السادات التي لقبها بأم الأبطال، وقال، في بيان له، هكذا لقبها أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية، نظرًا لجهدها الكبير وما قدمته لرعايتهم وتعويضهم من خلال مشروعات كثيرة كالوفاء والأمل وقرى الأطفال (SOS) وغيرها من المشروعات التي تبنتها.

وأضاف البيان أنها سيدة أولى بمعنى الكلمة استطاعت أن تفى بواجباتها الأسرية وتقوم بدورها الاجتماعى والإنساني، كزوجة رئيس في مشهد لم يعتده المصريون في هذا الوقت، فقابله البعض باستحسان وفخر وانتقده البعض الآخر، بل وتجاوز في حقها، ولكنها بالرغم من كل ذلك ضربت نموذجًا فريدًا من العطاء والتسامح والبساطة والتواضع.

وقال البيان: «كانت من الصلابة والقوة أن تتحمل رحلة وتجربة مشقة وكفاح مع الرئيس السادات منذ بداية حياته وحتى يوم استشهاده وكانت له خير سند وداعم ونموذجا مبهرا للزوجة وللأم، تحية من القلب لها في محنتها. داعين الله لها بالشفاء وتمام العافية. والتاريخ لن ينسى دورها مع رائدات مصريات آخريات كان لهن السبق في الدفاع عن المرأة وحقوقها ومساواتها وفتح آفاق جديدة لها في المستقبل. وستظل مواقفها الداعمة للدولة المصرية في مراحل عديدة فارقة في عمر الوطن خير شاهد على مسيرة رائعة حافلة بالعطاء والتضحيات.. سلامتك يأم الأبطال».