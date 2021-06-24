شكرا لقرائتكم خبر عن «يثير الحيرة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 24 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 24 يونيو 2021، عند الاسعار المرتفعة التى حققها مساء الأربعاء ولكنه أثار حيرة المواطنين والتجار بسبب تذتبذب الأسعار العالمية بين انخفاض وارتفاع متتالى مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء حسب تصريحات تجار الذهب .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الخميس، يبلغ 882 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 771 جنيها، والعيار 18 قيراطًا بلغ 661 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6180 جنيها .

وواصل سعر الذهب عالميا التأرجح، بين الصعود والهبوط حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب فى بداية التداول اليوم بنسبة 0.5% وتراجعت اسعار الذهب فى التعاملات الفورية، بنسبة 0.3% بسبب استقرار الدولار أمام سلة من العملات، ثم عاودت الارتفاع والانخفاض مرة ثانية، وتخيم حالة من الحيرة والحذر على التعاملات فى البورصات العالمية خاصة مع تصريحات مسؤولون فى مجلس الاتحادى الفيدرالى أن فترة ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة ربما تستمر فترة أطول من المتوقع، مع توقع رئيس الاحتياطى فى اتلانتا رافييل بوستيك أن تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة فى اواخر عام 2023 لمواجهة التضخم المتزايد .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الخميس، 786.58 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,780.92 $.

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب صباح اليوم الخمييس 24 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 879 إلى 881 عيار 22 806 إلى 808 عيار 21 769 إلى 771 عيار 18 659 إلى 661 عيار 14 513 إلى 514 عيار 12 439 إلى 441 الاونصة 27،332 إلى 27،404 الجنيه الذهب 6،152 إلى 6،168 الكيلو 878،857 إلى 881،143



متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الخميس 24 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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