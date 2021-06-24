شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» داخل سوق العامرية قبل عيد الأصحى: الأسعار نار.. والإقبال ضعيف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق العامرية العمومى غرب الاسكندرية، اليوم الخميس، إقبال ضعيف من قبل المواطنين على شراء الأضاحى من الابقار والجاموس والضأن لذبحها في عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب ارتفاع جنونى لأسعار اللحوم القائم، فيما شكا التجار والمربين من ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مبالغ فيه ما ساهم في ارتفاع سعر اللحوم الحمراء .

«المصرى اليوم» أجرت جولة ميدانية قبل قدوم موسم عيد الأضحى المبارك، لرصد الإقبال وحركة البيع والشراء داخل السوق حيث أكد التجار ضعف الإقبال لأول مرة هذا العام، تزامنا مع نفس الموعد من العام الماضى وذلك نتيجة ارتفاع جنونى لأسعار الأعلاف والعلائق التي يتغذى عليها العجول والأغنام والماعز.

وقال أحمد عبدالرشيد عبدالحميد، من مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، أنه جاء إلى سوق العامرية العمومى لشراء عجل اضحية إلا انه فوجئ بأن الأسعار مرتفعة جدا حيث اشترى عجل بـ15 الف و600 جنيه، ويحتاج إلى حوالى الفين جنيه عليقة قبل ذبحه في العيد ما يعنى وصول سعر العجل في العيد إلى ما يقرب من 18 ألف جنيه.

وشكا من ارتفاع سعر الأعلاف بشكل كبير، مستطرداً: العلف غالى والعجول بقت غالية والمربى بيدفع الثمن لأنه بيشترى اعلاف بأسعار عالية ويضطر لبيع المواشي قبل العيد بأسعار منخفضة.

أما معتصم محمد، احد التجار من منطقة العامرية، فقال أن الحركة «ماشية بالعافية» في السوق، والإقبال على شراء العجول اللحم متوسط حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم بين 57 و58 و59 جنيه، بينما يصل سعر الضأن الفلاحى إلى 62 و64 جنيه للكيلو والبرقى يصل إلى 68 جنيه، وهذه الاسعار مرتفعة جداً نتيجة ارتفاع سعر الاعلاف .

وشكا رمضان غالب، من انعدام الخدمات والمرافق داخل السوق فلا دورات مياة عمومية للتجار ولا تندات لحماية التجار من حرارة الشمس خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف.

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)

قبل أيام من عيد الأضحى .. "المصرى اليوم" داخل سوق العامرية العمومى : الأسعار نار والإقبال ضعيف و"الأعلاف المتهم الأول" (صور وفيديو)