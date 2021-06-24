شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 559 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة مرور أسوان، الخميس، من ضبط 559 مخالفة مرورية، شملت التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 140 غرامات ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 96 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 114 مخالفة تجاوز لحد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى ضبط تورسيكل سير عكس الاتجاه و3 تكاتك وتم حجزها إداريًا، وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.