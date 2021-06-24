شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد جديدة لتنسيق القبول بالثانوية العامة والتعليم الفني بالمنيا «تعرف عليها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الخميس، تطبيق قواعد جديدة لتنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة والفني، داخل 9 إدارات تعليمية، من أبرزها الحصر العددي للدرجات، والخط العددي للطلاب، لكل مرحلة من مراحل التعليم بالثانوي العام، حيث من المتوقع عرضها على المحافظ اللواء أسامة القاضي الأحد المقبل .

وأكد «الرشيدي» على فتح باب التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية الاحد المقبل، داخل 9 إدارات تعليمية، حيث يتقدم الطالب بتظلم مرفق به رسم تظلم 20 جنية يتم سدادة بمكاتب البريد.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد اعتمد الاثنين الماضي، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%، بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.