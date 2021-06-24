شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل فتح معبر رفح البري لاستقبال الحالات الإنسانية وإدخال مواد الإعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء، استثنائيًا، لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات واستقبال الحالات الإنسانية، وعبور المسافرين الفلسطينيين في الاتجاهين.

وقال مصدر مسؤول، أنه تم توفير أطقم عمل إضافية بالمعبر لاستقبال المصابين الفلسطينيين وادخال المساعدات المتنوعة ومواد اعادة اعمار غزة، وعبور المسافرين الفلسطينيين والحالات الانسانية.

يذكر أنه تم فتح المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات.