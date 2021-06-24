شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان توافق على قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الخميس، مجلس شؤون التعليم والطلاب رقم (89 ) وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤن التعليم والطلاب ومدير عام إدارة شؤن التعليم والطلاب.

و وافق المجلس على ضوابط قبول الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة من، المكفوفين، ذوي الاعاقة، الصم والبكم، طلاب الدمج، للعام الجامعي 2022/2021 كما تمت الموافقة على ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس بالتحاقهم بنظام الإنتساب العام بالكليات التي تتطبق هذا النظام وفقا للوائح الداخلية للعام الجامعي 2022/2021 .

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أن المجلس وافق على قواعد قبول طلاب وخريجي الثانوية العامة الذين لم يستكملوا اجراءات القيد خلال العام الماضي باستكمالها للعام الجامعي 2022/2021.