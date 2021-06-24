شكرا لقرائتكم خبر عن 57460 طالب وطالبة يواصلون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 197 لجنة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل، الخميس، 57460 طالب وطالبة في المنيا، امتحانات الدبلومات الفنية بجميع مراحلها «الصناعي – التجاري – الزراعي»، من العدوه شمالا، حتى دير مواس جنوبا، والتي تستمر حتى 1 يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تواصل امتحانات الدبلومات الفنية، داخل 197 لجنة عامة، خصصت لاستقبال 57460 طالب وطالبة، بجميع المراحل.

قال «الرشيدي» إن 102 لجنة للتعليم الصناعي والمهني استقبلت 23300 طالب وطالبة، وفي 65 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، تم استقبال 21600 طالب وطالبة، واستقبلت 30 لجنة للتعليم الزراعي، 12560 طالب وطالبة.