شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تثبيت أسعار الرحلات الداخلية بتخفيض 50% لتشجيع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن مصر للطيران بدأت تنتشر وتتوغل في أفريقيا بقوة من خلال إنشاء كيانات في بعض الدول الأفريقية، مثل دولة غانا وجنوب السودان، وذلك لتشغيل الطائرات من هناك، وافتتاح خطوط طيران جديدة من تلك الدول إلى مختلف دول العالم، وهو استثمار كبير وتم مراجعته من قبل كافة الجهات المختصة .

وأضاف وزير الطيران لــ «المصري اليوم»، على هامش مؤتمر صحفي عقده عقب جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها لمكافحة جائحة كورونا، أننا ندرس الدخول إنشاء كيانات مع 4 دول أفريقية جديده حاليا، موضحًا إلى أن ذلك سوف يساعد الشركة أيضا في تشغيل اسطول طائراتها وكذلك الركب الطائر بمختلف تخصصاته.

وتابع الوزير، أن وزارة الطيران عملت على منح تخفيضات وتيسيرات لعملية نقل البضائع بين الدول الأفريقية مما يساهم في زيادة حجم الاستثمار والمشاركة في التنمية وتنوع الموارد الاقتصادية بالقارة .

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن الوزارة تدرس التخطيط لإقامة عدد من قرى البضائع بالمطارات الإفريقية الكبرى على أحدث النماذج العالمية لزيادة الاستثمار فئ مجال الشحن الجوى وزيادة حصة القارة الإفريقية في التجارة العالمية.

وقال الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إنه من المقرر إنشاء منطقة لوجيستية بمطار القاهرة، «حيث تلقينا عروضا من مستثمرين بدول الخليج بهدف المنافسة، كما سيتم إنشاء مناطق علاجية».

وأكد المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن مطار القاهرة يمتلك 5 مناطق استثمارية بمطار القاهرة، منهم المنطقة 5 والتى تقع على محور جوزيف تيتو، حيث تم عرض الاستثمارات على رئيس الوزراء وهى من أقوى المشروعات التي ستحدث في مصر خلال الفترة القادمة، أما المنطقة 3 التي تقع على مساحة 36 ألف متر مسطح مقام عليها استثمارات لقطع غيار السيارات.

وذكر رئيس الشركة، أن المنطقة الثانية على الطريق الدائرى على مساحة 3.5 مليون متر، لافتا إلى أن القابضة تلقت عروضا من شركة إماراتية بهدف المنافسة على الفوز بتلك المنطقة.

وقال الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، أن نسبة الإشغال على رحلات مصر للطيران تجاوز 30% خلال مايو الماضي، إلى 50% خلال الفترة الحالية بنهاية يونيو، في ظل تعافي قطاع الطيران من تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وتوقع الطيار عمرو أبوالعنين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلال المؤتمر، أن تصل نسبة الإشغال على رحلات مصر للطيران إلى 70% خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل، في التعافي للقطاع وظهور اللقاحات.

وأكد رئيس القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على متن الطائرة، ويتم التعقيم بشكل كامل ودوري حفاظا على سلامة المسافرين.

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن قرار إغلاق مطار سفنكس جاء لإنهاء كافة أعمال التطوير داخله، ورفع الكفاءة وزيادة أعداد الركاب من 300 في الساعة إلى 900 راكبا، ويكون جاهز للافتتاح بالتطوير الجديد مع افتتاح المتحف الكبير.

وقال الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، إنه تم تثبيت سعر تذكرة الطيران على الرحلات الداخلية إلى المدن السياحية المصرية، بتخفيض يصل لنحو 50% عن ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح وزير الطيران، أن سعر التذكرة للرحلات الداخلية، وصل خلال الفترة الماضية لـ 1500 جنيه، ضمن مبادرة شتى في مصر، وتم الاتفاق على تثبيت السعر بزيادة فقط على هذا التخفيض الموجود في المبادرة بنسبة 17% إلى 18 %َ.

وتابع وزير الطيران، إن مبادرة شتى في مصر استطاعت أن تحفز السياحية الداخلية إلى المدن المصرية السياحية، وذلك في ضوء التخفيضات التي طرحتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لتشجيع السياحة والسفر أيضا، عن طريق توفير أسعار في متناول أغلب فئات المواطنين.

وقال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أنه أصدر قرار جديد يفيد تكفل الدولة لعلاج أي سائح قادم من الخارج، في حال إكتشاف إصابته بفيروس كورونا أثناء الكشف عليه بالمطارات المصرية وذلك بدلاً من إعادته للدولة القادم منها.

وأشار الوزير، بأن يتم إرسال السائح الذي يتم إكتشاف إصابته بكورونا لمستشفي هليوبوليس التي أصبحت مستشفي الحجر الصحي لأي أجنبي يصل مصر ويتم إكتشاف إصابته في المطار ويخضع للعلاج على حساب الدولة المصرية.

وقال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن معدلات تشغيل الرحلات في مطاري شرم الشيخ والغردقة تتراوح بين 60 و70% من نسب ما قبل جائحة كورونا، موضحا أن هذا التطور في زيادة توافد رحلات الطيران السياحية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة جاء نتيجة ثقة السائحين ومنظمي الرحلات في الإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع مراحل وصول وسفر الركاب، وتعقيم وتطهير جميع المرافق التي يستخدمها السائحين، بما فيها تعقيم الطائرات عند وصولها.

وأشار الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، إلى أنه لا توجد ملاحظات للوفود الأمنية على مطارات شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أننا من جانبنا قدمنا كل ما يمكن تقديمة ومطار تنا مؤمنة بنسبة 100 % ومستعدون لإستقبال الرحلات فور الإعلان عن وصولها، قائلا: «الوفد الأمني الروسي لم يكتب ملاحظة واحدة، والحمد لله قمنا بمجهود كبير للإنتهاء من جميع الطلبات التي طلبتها الوفود السابقة» .