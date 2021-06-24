شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إنشاء وتطوير 264 مدرسة تشمل 3538 فصلاً بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وذلك بإجمالي تكلفة نحو 1.1 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تشمل 42 مشروعاً بمركز ومدينة الفيوم، بإجمالي 531 فصلاً، بتكلفة 177 مليونا و873 ألف جنيه، و62 مشروعاً بمركز ومدينة اطسا بإجمالي 807 فصول، بتكلفة 199 مليونا و143 ألف جنيه، وفي مركز أبشواي 37 مشروعاً تشمل 548 فصلاً، بإجمالي تكلفة 157 مليونا و562 ألف جنيه.

وفي مركز يوسف الصديق 33 مشروعاً تشمل 437 فصلاً، بتكلفة إجمالية 157 مليونا و803 آلاف جنيه، أما في مركز سنورس فقد تم تنفيذ 48 مشروعاً تشمل 683 فصلاً بتكلفة إجمالية 205 ملايين جنيه، وفي مركز طامية 42 مشروعاً تشمل 532 فصلاً بإجمالي تكلفة 170 مليونا و740 ألف جنيه.

وأكد «الأنصاري» أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلى حرص المحافظة على تطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء وصيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات التكنولوجية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبناءنا الطلاب وتخريج جيل قادر على دفع عجلة التنمية والتقدم.

ولفت المحافظ إلى البدء في إنشاء وتوسعة ورفع كفاءة عدد 61 مشروعاً بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي تكلفة 437 مليون جنيه، بالإضافة إلى خطة المحافظة للتوسع في إنشاء ورفع كفاءة عدد من المدارس بمختلف القرى والمراكز.