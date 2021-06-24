شكرا لقرائتكم خبر عن « صحة الشرقية »: ١١١ ألفا و ٤٩٥ سيدة استفدن من حملة « حقك تنظمي » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» قدمت الخدمة الطبية لعدد ١١١٤٩٥ منتفعة بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق فعاليات الحملة الأحد قبل الماضي، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد ٢٦٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة والتي يتم تقديم خدمة الإخصائي بها، وكذلك عدد ١٥ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تضم ٢٩٠ طبيبا، و٤٠٤ ممرضات، و٥٣٦ رائدة ومثقفة سكانية، فضلا عن عقد ندوات إعلامية توعوية حول أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بالإضافة إلى تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، وذلك في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي إدارات «الصالحية الجديدة، فاقوس، أولاد صقر، أبوكبير، صان الحجر، الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، أبوحماد»، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.