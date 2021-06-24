شكرا لقرائتكم خبر عن 236 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة البلاغة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي عدد 236 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء امتحان مادة البلاغة في سادس أيام الامتحانات، في عدد 8 لجان موزعة على المحافظة.

وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد بين الطلاب، وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة.

أضاف عبد العظيم، أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، مشيرا إلى بدء الامتحانات يوم السبت الماضي الموافق 19 يونيو الجاري وحتى الأول من أغسطس القادم.