شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط : إنهاء أعمال تحويل مسار خط طرد الصرف الصحي بمنقباد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد أعمال تحويل مسار خط طرد صرف صحى منقباد قطر 500 مم بطول 700 متر، والذى كان مساره يعترض مسار كوبري منقباد باستخدام أحدث المعدات والتى توفرها الشركة للعمل بها فى أعمال التشغيل والصيانة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة استحدثت معدة جديدة (ماكينة لحام الكتروفيوجن)، عبارة عن ماكينة كهربائية للحام تستخدم للحام مواسير الغاز أو المياه المصنعة من مادة البولي إثيلين، لتستخدم الماكينة فى مختلف أعمال الصيانة والتشغيل التى تنفذها الشركة.

وقال إن خط طرد منقباد أول خط طرد بولى إثيلين ينفذ ذاتيا وبطرق لحام مستحدثة بالاستعانة بالكوادر البشرية المدربة على استخدام أحدث المعدات ومواكبة التطورات التقنية وتحقيق أفضل استفادة منها فى مجال العمل.

وأضاف أنه جار تغيير مسار خط طرد محطة صرف صحى الشادر ومسار خط طرد محطة البنك الدولى إلى محطة المعالجة الثلاثية بالتنفيذ الذاتى بالشركة، بالإضافة إلى الخطة السنوية التى تخصصها الشركة للارتقاء بكفاءة العمل وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الطارئة بأصول الشركة.

وتابع أنه جار إنشاء وتجهيز ورشة سيارات متكاملة لصيانة معدات الشركة من سيارات مياه وكسح ونافورى ولوادر ومعدات ثقيلة، تحقيقا للاكتفاء الذاتى من موارد بشرية ومالية وتوفيرا للوقت والجهد اللازم لأعمال الصيانة الخارجية.