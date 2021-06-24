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مياه القاهرة : الانتهاء من توسعات خزان شبرا الخيمة بسعة إضافية ٣٠ ألف متر مكعب

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة قد انتهت من أحد اكبر مشروعات التوسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة والذى يتمثل فى إضافة ٣٠ ألف متر مكعب للطاقة التخزينية للمحطة لتصل إلى ٦٠ ألف متر مكعب، وذلك من خلال ربط الخزان الارضى الجديد.

وأوضح الشيمى أن المشروع مر بمراحل وعمليات فنية وهندسية متعددة ومعقدة كان اصعبها عملية ربط الخزان الجديد ببيارة المياه المرشحة على خط المياه قطر ١٨٠٠مم.

وأشار أن الشركة نجحت فى تنفيذ المشروع ذاتيا اعتمادا على الكوادر والقيادات الفنية والهندسية بالشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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