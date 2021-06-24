شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية : تطعيم 350 ألف مواطن بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، إن نحو 350 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ بدء التطعيم للمواطنين وحتى الآن في الاسكندرية.

وأوضح «السقعان» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى «تمنيع»- تحصين الفرد لرفع النظام المناعى له حتى لا يصاب بالفيروس مستقبلاً - آلاف المواطنين ضد الفيروس بالمستشفيات الجامعية والبحثية على مستوى المحافظة، فيما يتم استكمال تطعيم الأطقم الطبية والتمريضية في مستشفيات عزل وفرز وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم رفع عدد المراكز الخاصة بتلقى طلبات المواطنين بالتطعيم باللقاح المضاد لكورونا في الإسكندرية إلى حوالى 78 مركزا جرى تجهيزها بشكل طبي ممتاز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بواقع 64 مركزا ثابتا و14 متحركاً، حيث روعيت الكثافات السكانية في جميع أنحاء المحافظة أثناء افتتاح مراكز جديدة للتطعيم.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تقديم خدمة طبية مجانية لغير القادرين، حيث يجرى تجريعهم بالانتقال إلى منازلهم من خلال خدمة النقل بسيارات الإسعافات التابعة لمركز الإسعاف المتمركز في مستشفي الرمد لخدمات مراكز اللقاح.

وقال «السقعان» إن المراكز الجديدة تتضمن مستشفيات ووحدات موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين، داعيا المواطنين الراغبين في تلقى التطعيم وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على سرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض على شبكة الانترنت وهو https://egcovac.mohp.gov.eg.

وقال «السقعان» إن استقرار الوضع الوبائى وانخفاض الإصابات يأتي نتيجة جهود وزارة الصحة والسكان بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدور الإعلامي لمحافظة الاسكندرية، حرصاً من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على رفع الوعي، وكذلك التزام المواطن السكندري باتباع الإجراءات الاحترازية، مشدداً على أهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تفعيل غرف إدارة أزمة كورونا بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف طوارئ مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية ليتم تسكين أي حالة إيجابية فور ثبوت إيجابيتها والتنسيق لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة لمصابي فيروس كورونا المستجد كإجراء القسطرة القلبية الطارئة والولادة وجراحات العظام وغيرها من الخدمات الطارئة، وذلك من خلال مستشفيات وزارة الصحة باختلاف هيئاتها.

ودعا وكيل وزارة الصحة، مواطني الإسكندرية من ذوي الأمراض المزمنة والأورام للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن اللقاح يحمي متلقيه من وصول حالات الاصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة ١٠٠%، كما أنه أثبت فاعلية في الوقاية من المرض بنسبة ٨٦% ويساهم في أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة ٩٩%.