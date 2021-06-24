بعد ساعات.. قطع المياه عن سوق السلاح بالكامل وضعفها في الدرب الأحمر لمدة 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق سوق السلاح وضعفها عن منطقة الدرب الأحمر، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 24-6-2021، وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 25-6-2021.

وأضافت الشركة في بيان، أن قطع الخدمة؛ نظرا لتغيير منظومة تغذية المياه لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة من محطة مياه روض الفرج إلى محطة مياه الفسطاط، وذلك لمنع تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.​