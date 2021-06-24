وزير الإسكان يستعرض مقترحات إدارة القاهرة الخديوية لضمان استدامة أعمال التنمية والتطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مقترحات إدارة منطقة القاهرة الخديوية، بالشكل الذي يليق بالقيمة التاريخية للمنطقة، وبما يضمن استدامة أعمال التنمية والتطوير التي تم تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وممثلي عدد من الجهات المالكة لبعض الأصول بالمنطقة.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منطقة القاهرة الخديوية، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، لإعادة رونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الوزير، أنه يتم العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية عصرية حديثة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال التطوير والتنمية في العمران القائم، ولاسيما بالقاهرة التاريخية، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" الجاري تنفيذه حالياً ليشكلا معاً "العاصمة الجديدة" للدولة المصرية الحديثة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مقترحات الجهات المالكة لبعض الأصول بمنطقة القاهرة الخديوية، حول إدارة المنطقة، من أجل ضمان استدامة أعمال التطوير التي تم ويجرى تنفيذها، مشدداً على ضرورة وضع قواعد واشتراطات ونظام إدارة مختلف لمنطقة القاهرة الخديوية، من أجل إظهارها بالشكل اللائق بها، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من قيمة تاريخية، وموقع متميز يتوسط مدينة القاهرة