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الجمعية الفلكية بجدة: انفجار خلف الشمس يظهر خلال ساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس سجلت أمس الأربعاء، حدوث انفجار لشىء ما جزئيًا خلف حافة الطرف الشمالي الشرقي للشمس.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الانفجار أرسل موجة صدمة عبر الغلاف الجوي للشمس، كما يظهر في تسجيل مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا.

وأوضحت أن قوة الانفجار بلغت C3.4 ما يعني بأنه معتدل نسبيًا على مقاييس التوهج الشمسي للأشعة السينية، ولكن ربما كان أقوى من ذلك نظرا لحدوثة خلف حافة الشمس مما قلل من الإشعاع القادر على الوصول إلى الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، كما اكتشف مرصد سوهو الفضائي وجود انبعاث كتلي إكليلي (سحابة من الغاز المتأين) تخرج من موقع الانفجار.

وتابعت الجمعية: "بشكل عام لن يبقى مصدر التوهج خلف طرف الشمس لفترة طويلة"، فمع دوران الشمس حول محورها سوف يظهر ذلك المصدر خلال الساعات القليلة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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