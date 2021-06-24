لمدة 10 ساعات.. الجيزة: انقطاع المياه عن 17 منطقة بالمحافظة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - أرض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسي - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الاخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لـمـدة 10 سـاعات وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ٦/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٨ صباح السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٦.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر ١۲۰۰ مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذي لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التي تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم القائم أعلى ترعة الزمر امام شارع العدوى سليم نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال.

كما كلف المحافظ رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني وإزالة أي معوقات لحين الانتهاء من الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا