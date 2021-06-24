شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم اللجان استعدادًا لليوم السادس من امتحانات الثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الهلال الأحمر بشمال سيناء بالتعاون مع مجالس المدن، بتطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلف مدن المحافظة ، استعدادًا لليوم السادس للامتحانات، والتي انطلقت يوم السبت الماضي.

وقال محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية إن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة «365 طالبا وطالبة في القسم الأدبى و174 طالبا وطالبة في القسم العلمى».

أشار إلى أن طلبة القسم الادبي بالثانوية الازهرية سيؤدون اليوم امتحان مادة البلاغة، وسط اجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة لم تتلق أي شكاوي أو إخطارات بخصوص سير الامتحانات، خلال الأيام الماضية، كما لم يتم تسجيل أي حالة غش أو اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمعلمين.