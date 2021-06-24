شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن مجلس مدينة العريش، عن غلق وتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة، في مدينة العريش.

وأكد بيان للمجلس، أن ماجد محمد أحمد. رئيس المجلس أصدر قرارات غلق وتشميع لعدد من المحلات المخالفه للقاتون بمدينة العريش لحين تقديم أصحابها توفيق اوضاع لهم.

وكان رئيس قسم التراخيص حسام القلعجي، عرض مذكرة علي رئيس المجلس تؤكد أنه

بعد فحص سجلات عدد من المحلات تبين مخالفتهم لشروط التراخيص، حيث اتخذت الإجراءات القانونية، خلال حمله لقسم الاشغالات لتنفيذ قرار الاغلاق .

وطالب رئيس المدينه أصحاب المحال التجاريه البدء في الإجراءات اللازمة َللتراخيص وتوفيق اوضاعهم سواء بالتجديد أو عمل رخصه تجاريه، بجانب رفع كافة الاشغالات والتند المخالفه.