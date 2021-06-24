شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2.2 طن دقيق مدعم بمخبز في كفر الشيخ قبل بيعه بالسوق السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حمله تموينية مشتركة بين مديرية التموين بكفر الشيخ بقيادة عماد حبيب، وكيل الوزارة، والعميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس قسم مباحث التموين بالمحافظة، تم ضبط 2،2 طن «دقيق بلدى مدعم» تم تجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك مخبز بلدى بدائرة المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.