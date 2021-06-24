شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية للدخان»: زيادة أسعار جميع أنواع السجائر 50 قرشًا.. والتطبيق بعد 6 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن أرخص «علبة سجائر» يبلغ سعرها 17.5 جنيه، منهم 14 جنهيًا ضرائب فقط، موضحًا أن صورة «الصرصور» على علبة السجائر هي المشكلة الوحيدة مع المستهلكين، ورغم ذلك لم تؤثر هذه الصورة على نسبة المبيعات.

وأضاف «أمان» لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن جميع أنواع السجائر ستزيد 50 قرشًا اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل (خلال أيام)، موضحًا أنه لم يكن يومًا مدخنًا للسجائر».