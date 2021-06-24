شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.. رئيس «محلية النواب»: «2 جنيه حد أدنى وأقصاها 40» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، تفاصيل القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والقيمة التي يتحملها المواطن في نظافة الشوارع وجمع القمامة، والتي يتحملها المواطن مضافة على فاتورة استهلاك الكهرباء.

وأضاف «السجيني»، أن القانون ينص على حد أدنى للقيمة التي يتحملها المواطن على فاتورة الكهرباء 2 جنيه، في حين أن الحد الأقصى هو 40 جنيهًا، وتكون هذه هي حصته في نظافة الشوارع وجمع القمامة، قائلًا: «الـ40 جنيه هيدفعها أغنى واحد في مصر»، وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تكلفة صناعة المخلفات بأنواعها أكبر بكثير مما يتم تحصيله من رسوم النظافة.