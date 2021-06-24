شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة في الضرائب 2021 .. الشروط والمستندات المطلوبة وموعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

416 وظيفة جديدة أعلنت مصلحة الضرائب بوزارة المالية عنها، وتشمل مأمور ضرائب حصر ومأمور ضرائب فحص وفحص إلكتروني.

وتواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر تفاصيل الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية في مصلحة الضرائب المصرية.

التقدم إلى وظائف مصلحة الضرائب بدأ يوم الأحد الماضي 20 يونيو 2021 ويستمر لمدة شهر.

1- مطلوب للتعين مأمور ضرائب فحص ومأمور ضرائب حصر 269 موظف في محافظة القاهرة، و101 في محافظة الاسكندرية الإسكندرية، و26 موظف في القليوبية، و10 في محافظة جنوب سيناء، و8 في البحر الأحمر، و8 ايضا في رسى مطروح، و3 موظفين في محافظة الوادي الجديد.

2- مطلوب للتعين مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني 27 موظف في القاهرة، و5 في الجيزة، و5 في محافظة الإسكندرية.

1- مطلوب للتعين مأمور ضرائب فحص ومأمور ضرائب حصر 269 موظف في محافظة القاهرة، و101 في محافظة الاسكندرية الإسكندرية، و26 موظف في القليوبية، و10 في محافظة جنوب سيناء، و8 في البحر الأحمر، و8 ايضا في رسى مطروح، و3 موظفين في محافظة الوادي الجديد.

2- مطلوب للتعين مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني 27 موظف في القاهرة، و5 في الجيزة، و5 في محافظة الإسكندرية.

1- صورة من البطاقة الشخصية، بشرط ان تكون سارية وقت تاريخ الإعلان.

2- صورة صوئية من شهادة الميلاد المتقدم المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم.

4- المتقدمين من الذكر صورة من شهادة الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة ضوئية من نموذج 110 جند.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبية»

6- تقديم صورة شخصية فوتوغرافية للمتقدم.

عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة للتقدم قبل البدء في عملية التسجيل للتقدم للوظيفة، وأعلنت وزارة المالية عن موقع إلكتروني يتم الدخول هنــــا عليه للحصول على مساعدة الدعم الفني للمساعدة للتقدم للوظيف.

يشترط اجتياز الاختبارات التقييم الإلكترونية بنسبة 75% على الأقل في مجالات ففي وظيفة مأمور ضرائب حصر ومأمور ضرائب فحص المحاسبة بصفة عامة تحديدا المحاسبة الضريبية وقوانين الضريبية والحاسب الآلي بالاضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية واللغة الإنجليزية.

اما وظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني سيتم الأختبار في تحليل البيانات ونمذجة البيانات وفحص وتحليل البيانات وتصميم قواعد البيانات، وأنظمة التقارير وقواعد البيانات بالاضافة إلى أنظمة البرمجة والذكاء الاصطناعي على ان تكون جميع الاسئلة باللغة الإنجليزية.

أكدت مصلحة الضرائب على عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين لمن اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية، وقالت بانه سيتم طلب أصول المستندات المطلوبة، وإجراء الكشف الطبي بالنسبة للمرشحين بالتعاقد معهم، وقالت بانها لن تلتفت إلى طلبات الحصول على وظيفة مامور الضرائب غير المستوفاة الشروط المطلوبة أو التقديم باليد.