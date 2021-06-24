بيان من "مترو الأنفاق" بعد توقف قطار الخط الثاني بمحطة الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم شركة المترو، أن شخصا حاول الانتحار وإلقاء نفسه أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء بالخط الثاني للمترو باتجاه شبرا الخيمة، ما أسفر عن توقف الحركة.

وقال بكير لمصراوي، إن قائد قطار المترو تمكن من تفادى التصطدام بالمواطن، وتم فصل التيار الكهربائي للقطار، وتعشيقه مجددا ليواصل رحلته.

ولفت إلى أنه توقف حركة المترو، لمدة 10 دقائق، وتم توجيه القطار لورش شبرا "فارغًا" من الركاب بسبب وجود عدة "بلوف" طواىء، مؤكدًا انتظام حركة المترو.

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