مدير صندوق تطوير العشوائيات: 40 مليون جنيه إيجارات لسكان مثلث ماسبيرو حتى نهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، آخر ما وصلت إليه أعمال إنشاء الأبراج السكنية لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة.

وقال صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: لم يحدث تأخر في الجدول الزمني، ولكن بدأ العمل بالمشروع متأخرا 6 أشهر لإتمام خروج السكان لوجود مشكلات متعلقة بالمواريث والتظلمات، وتم صرف إيجار شهري لجميع الأهالي الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير.

وتابع المدير التنفيذي للصندوق: في البداية تم صرف قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات تنتهي الشهر الجاري، وتم صرف إيجارات جديدة حتى نهاية 2021، ويصل إجمالي ما تم صرفه من إيجارات لسكان المثلث 40 مليون جنيه منذ بدء الأعمال.