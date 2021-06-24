بعد توليه المنصب.. من هو الأمين الجديد للمجلس الأعلى للإعلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، تعيين المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن المستشار محمود فوزي على النحو التالي:

1- نائب رئيس مجلس الدولة ، حيث عمل في جميع أقسام مجلس الدولة القضائية والاستشارية والتشريعية في الفترة من 2001-2019 .

2- تم تعيينه مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس النواب، وعرف بحيويته وإشرافه على العديد من الملفات المهمة، ما دفع عبدالعال لتوجيه الشكر له أكثر من مرة من فوق منصة البرلمان، واكتسب شهرة بأنه "الدينامو" الذي ينجز ما يوكل إليه من مهام بسرعة واقتدار ويحرك الأمور في اتجاهها المأمول.

3- تم تعيينه مستشاراً قانونياً لوزير الاستثمار والتعاون الدولى .

4- تم تعيينه مستشاراً قانونياً لوزير التجارة والصناعة .

5- تم تعيينه مستشاراً قانونياً لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص PPP .

6- تم تعيينه مستشاراً قانونياً لوزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدي، وكذلك مجلس النواب .

7- تم تعيينه مستشاراً قانونياً لوزيري الشئون القانونية الأسبقين المستشار إبراهيم الهنيدي والمستشار مجدي العجاتي .

8- تم تعيينه مستشاراً قانونياً لمحافظ الشرقية .

9- يعتبر فوزي واحداً من أبرز القضاة الشباب بمجلس الدولة، حيث تدرج في العمل بعدد من أقسام المجلس، وكانت له إسهامات كبيرة من خلال العمل بقسم التشريع، المنوط به دستورياً مراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها.

10- اكتسب المستشار محمود فوزي خبرات واسعة في العمل الإداري والتشريعي من خلال اختياره عضواً ومتحدثاً باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكرياً عام 2012، وعضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012، وعضواً بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لإعداد مشروع الدستور 2013، وعضواً ومتحدثاً باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 2014، قبل أن ينتدب للعمل مستشاراً بوزارة الشئون القانونية والنيابية ثم لرئيس مجلس النواب.

11- تولى منصب الأمين العام لمجلس النواب حتى تقدم باستقالته من المنصب أمس للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

12- تولى منصب عضو مجلس إدارة بنك مصر.

13- حصل على ماجيستير في القانون الدولى والمقارن من جامعة انديانا – كلية القانون الولايات المتحدة الامريكية (ICL) 2009 ، كما حصل على ماجيستير القانون ( القانون الخاص والقانون العام ) 2001 -2002 ، وليسانس حقوق 2000 .

14- شملت خبرة المستشار محمود فوزي توليه عضوا بعدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية بالدولة ، وهى كالتالى:

- معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014 .

- عضو الأمانة الفنية ومتحدثاً رسمياً باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ، برئاسة وزير شئون مجلس النواب .

- عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومى .

- رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص .