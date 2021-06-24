نشرة الحوادث.. حريقا وزارة الزراعة ومجلس الدولة وحقيقة تحرش مُدرس بطالبات مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-اللقطات الأولى لحريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

تعاين الأجهزة الأمنية موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة.

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-اللقطات الأولى لحريق داخل قطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة بالدقي

اندلع حريق هائل بقطاع الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي.

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-بث مباشر| اللقطات الأولى لحريق داخل قطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة بالدقي

اندلع حريق هائل بقطاع الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي.

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-مصدر أمني يكشف حقيقة تحرش مُدرس بطالبات مدرسة في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على مدرس؛ لتحرشه ببعض الفتيات بإحدى المدارس.

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-قتيل ومصابين في معركة بسبب هاتف محمول في جرجا بسوهاج

لقي عامل حتفه قتيلا في مشاجرة بالأسلحة الآلية بقرية بيت علام في جرجا، بمحافظة سوهاج، وذلك بسبب خلاف على هاتف محمول.

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-رئيس محكمة قضية الشرف للمتهمين: "فقدتما نخوة الرجال وخنتما الأمانة"

وجه المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، كلمات موجعة للمتهم بالاتفاق على قتل زوجته مع عامل لديه واغتصابها لتلفيق قضية شرف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيدة الشرف".

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-قبل وصول النيران لـ 18 شقة.. الحماية المدنية تُسيطر على حريق بعقار في القاهرة-(صور)

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة الظاهر دون خسائر بشرية.

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-اللون الأسود يكسو المبنى.. إخماد حريق هائل التهم أرشيف مجلس الدولة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا بمبنى أرشيف تابع لمجلس الدولة بمنطقة الدقي.

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-أخفوه فى صندوق سيارة.. تفاصيل اختطاف طفل ومساومة أسرته فى الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل ونجل شقيقته، لاختطافهما طفل باستخدام سيارة ربع نقل، وإخفاءه بمسكن أحدهما بإحدى قرى محافظة المنوفية، ومساومة أسرته على دفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه،

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-تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف مرتضى منصور لـ 30 يونيو

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يتهم فيها سما المصري بسبه وقذفه لجلسة 30 يونيو.

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-آخرهنّ حنين حسام ومودة الأدهم| 8 في سجن النساء بسبب السوشيال

أصدرت المحاكم المصرية عدة أحكام ضد عدد من فتيات "تيك توك"، مؤخرًا، على رأسهن، حنين حسام ومودة الأدهم، بالإضافة إلى سما المصري، بسبب الفيديوهات التي انتشرت لهن والتهم الموجهة لهن، مثل "العري والاتجار بالبشر وممارسة الرذيلة على تطبيق التيك توك، بهدف تحقيق الشهرة وجمع الأموال".

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