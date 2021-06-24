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محافظ الوادى الجديد: إنشاء ميدان شمال مدينة الخارجة

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة ومديرية الطرق والإدارة العامة للمرور، لتنفيذ ميدان بمدخل مدينة الخارجة الشمالي أمام منطقة البجوات، والإعلان عن مسابقه لاختيار أفضل تصميم للميدان بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال تفقده للعمل بالممشى السياحي الجاري إنشائه شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة.

ووجه المحافظ بإنشاء أكشاك بتصميمات حديثة لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة، وطرحها لتقديم خدمات لرواد الممشى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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