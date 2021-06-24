محافظ الوادى الجديد: إنشاء ميدان شمال مدينة الخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة ومديرية الطرق والإدارة العامة للمرور، لتنفيذ ميدان بمدخل مدينة الخارجة الشمالي أمام منطقة البجوات، والإعلان عن مسابقه لاختيار أفضل تصميم للميدان بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

محمد يوسف

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