شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارة الصحة يتفقد قريتى «أبو حزام وحمرة دوم» لتقييم الخدمات الطبية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن وزارة الصحة والسكان بعثت وفدا إلى قريتى أبوحزام وحمرة دوم التابعتين لمركز نجع حمادي لتقييم مستوى الخدمات الطبية بهما ووضع خطة مناسبة لرفع كفاءتهما الطبية، برفقة الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.

أضاف «الداودى» أن الوفد قام بزيارة الوحدتين الصحيتين بقريتى أبوحزام وحمرة دوم، للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، لإعداد تقرير حول الوضع الطبي للقريتين، ووضع خطة لتطوير الوحدتين الصحيتين ودعمها بالكوادر البشرية والأجهزة الطبية التي تضمن تشغيلهما، وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

وفد من وزارة الصحة يتفقد قريتى ابوحزام وحمره دوم بقنا

أوضح بحث إمكانية توفير وسائل مواصلات مناسبة لتيسر انتقال الأهالى إلى كلتا الوحدتين، مشيرا إلى التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بقنا لتكثيف القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الطبية المتنوعة لأهالى القريتين، بما يضمن توفير حياة آدمية وكريمة لجميع المواطنين بالقريتين. وأوضح الدكتور راجي وكيل وزارة الصحة بقنا أن وزارة الصحة والسكان لا تألوا جهدا في سبيل تقديم الخدمات الطبية المختلفة لكافة المواطنين.