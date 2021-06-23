شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الصحية بكفر الشيخ تدرب 27 شخصا من إدارة بيلا على مكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم الدورة التدريبية لفريق مكافحة العدوى والمستهدف بها تدريب فريق إدارة بيلا الصحية على أساسيات مكافحة العدوى وخصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا.



وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن عدد المتدربين 27 متدربا، وتستمر الدورة لمدة يومين بقاعة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ.



وشمل التدريب كيفية إتباع توصيات مكافحة العدوى وتطبيقها بالمنشآت الصحية حرصا على سلامة المرضى والفريق الطبى.