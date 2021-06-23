شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتي الجمهورية: الفتوى غير الصحيحة قد تعادل قنبلة موقوتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفتوى غير الصحيحة قد تعادل قنبلة موقوتة.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أننا نحتاج التدريب والتأهيل على الفتوى الشرعية، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون أعيننا على الواقع مثل النص الشرعي.

وأوضح أن فوضى الفتاوى وباء يحتاج بمؤسسة تتصدى له، منوها بأنه يتم الاستعانة في دار الإفتاء بمتخصصين في علم النفس، وذلك بناءً على الموهبة والملكة الخاصة بالمتخصص.

ولفت مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن الجماعات المتطرفة تظهر للناس أنهم حريصون وحماة للدين ولكنهم غير ذلك، مشيرا إلى أن مصر معلمة الأمة، خاصة أنه لدينا علماء متخصصون في جميع العلوم، ويعيشون واقعنا، لذلك أن اللجوء إلى مفتيين من خارج مصر «عيب».