شكرا لقرائتكم خبر عن بقوافل إصحاح بيئي.. جامعة قناة السويس تشارك في مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تستعد جامعة قناة السويس لانطلاق قوافلها للإصحاح البيئي خلال الفترة من ١٢ يوليو وحتى ٩ أغسطس المقبل.

وأعلن الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة عن مشاركة الجامعة بالمبادرة بعدد من قوافل الإصحاح البيئي المتوجهة لقرى القنطرة شرق( قرية جلبانة- الأبطال- التقدم- السلام) .

وأوضح الدكتور أحمد زكي أن مشاركة جامعة القناة بقوافل الإصحاح البيئي تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية، وضمن المشاركات الفعالة للجامعات المصرية في تطوير القرى، وتوفير حياة كريمة لأهالي القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وتابع أن القوافل تتضمن تخصصات الطب البشري في جميع التخصصات، قوافل ببطرية، قوافل زراعية، فضلا عن البرامج التدريبية، وندوات التثقيف الصحي.

ويشارك بها كليات الطب والطب البيطري، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والزراعة، والآداب والعلوم الإنسانية.

وتقام تحت إشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، ووفاء إمام مدير إدارة تخطيط البرامج والمشروعات، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.