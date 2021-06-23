سيارات متهالكة وكرفان متفحم.. السيطرة على حريق خلف وزارة الزراعة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تصوير- علاء أحمد:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب في قطعة أرض خلف وزارة الزراعة مساء الأربعاء.
وتبين أن الحريق بدأ في كمية مخلفات وامتد إلى عدد من السيارات خلف وزارة الزراعة، ما أسفر عن تفحم ٧ مركبات متهالكة وكرفان دون إصابات.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية ساهمت في السيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء.
وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتجري عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.