النيران تلتهم 10 سيارات في حريق وزارة الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تصوير - علاء أحمد:

التهمت النيران 10 سيارات مركونة داخل وزارة الزراعة وحتى الأن لم يتم التأكيد بوجود أية إصابات أو خسائر بشرية.

واندلع حريق هائل بقطاع الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي مساء اليوم الأربعاء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لإخماد لمحاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده وسط تواجد ومتابعة قيادات وزارة الداخلية للحريق.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار مقر قطاع الزراعات المحمية وبالقرب من قطاع التشجير بوزارة الزراعة.

وقال مصدر مسؤول بالصوب الزراعية، في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي يندلع حريق بقطاع المحميات الزراعية، حيث وقع حريق بها في مايو الماضي، مشيرا إلى أن سيارات الحماية المدنية ما زالت تحاول السيطرة على الحريق.

وأشار المصد، إلى أن منطقة الحريق تقع بجوار مقر قطاع الزراعات المحمية وبالقرب من قطاع التشجير، بوزارة الزراعة، وتتوافد حاليا قيادات الوزارة لمتابعة الحادث.