اللقطات الأولى لحريق داخل قطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تصوير- علاء أحمد:

اندلع حريق هائل بقطاع الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي مساء اليوم الأربعاء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء؛ لإخماد ومحاصرة الحريق ومنع امتداده.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار مقر قطاع الزراعات المحمية، وبالقرب من قطاع التشجير بوزارة الزراعة.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الأربعاء، إن هذه ليست المرة الأولى التي يندلع حريق بقطاع المحميات الزراعية، حيث وقع حريق بها في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن سيارات الحماية المدنية ما زالت تحاول السيطرة على الحريق.

وأشار المصدر، إلى أن منطقة الحريق تقع بجوار مقر قطاع الزراعات المحمية، وبالقرب من قطاع التشجير، بوزارة الزراعة، وتتوافد حاليًا قيادات الوزارة لمتابعة الحادث.