حريق وزارة الزراعة.. النيران تمتد إلى سيارات مركونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير - علاء أحمد:

كشفت المعاينة المبدئية عن امتداد النيران لعدد من السيارات خلف وزارة الزراعة مساء الأربعاء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وجار محاولات السيطرة على الحريق.