حريق بمخلفات زراعية خلف وزارة الزراعة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء؛ لإخماد حريق بمخلفات زراعية، خلف المتحف الزراعي، بمنطقة الدقي، مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بسيارتي إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وجارٍ محاولات السيطرة على الحريق.