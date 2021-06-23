قبل وصول النيران لـ 18 شقة.. الحماية المدنية تُسيطر على حريق بعقار في القاهرة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة الظاهر دون خسائر بشرية.

غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الظاهر، دفعت قوات الحماية المدنية على الفور بـ 3 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أن العقار مكون من 18 شقة بـ 6 طوابق، ونشب الحريق الذي التهم غرفتين بالطوب اللبن وسقف مُغطى بالاخشاب أعلى سطح العقار دون خسائر بشرية.

ونجحت قوات الإطفاء في إنقاذ سيدة كانت تقطن بالغرفتين ومنع امتدات النيران لباقي الشقق بالعقار.

وكشفت التحريات المبدئية أن سبب نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.