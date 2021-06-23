النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق أرشيف مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته.

وكلفت النيابة رجال الأدلة الجنائية بكتابة تقرير واف حول الخسائر التي خلفها الحريق وعدد الملفات في الطوابق الثلاثة؛ "البدروم وأرضي وأول علوي" كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

والتهمت النيران غالبية الأوراق بالطوابق جميعها حيث نشب حريق بجزء من كل طابق ومازالت عمليات مكافحة النيران مستمرة في الأجزاء المشتعلة.

واستعانت قوات الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بدعم من سيارات الإطفاء ليصل عددها إلى ١٦ بالإضافة إلى لانش من قوات الانقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من موقع الحريق لسهولة ملأ سيارات الإطفاء بالمياه.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات اطفاء الحريق.