وزير الزراعة يوجه بفتح تحقيق في واقعة حريق الصوب الزراعية بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

وصل منذ قليل، إلى موقع حادث الصوب الزراعية بمقر الوزارة بالدقي، السيد القصير وزير الزراعة، بصحبة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،روالدكتور مسعد قطب المشرف العام على القطاع.

وجه وزير الزراعة بضرورة تنظيف الصوب، وفتح تحقيق في واقعة نشوب الحريق.

كشف مصدر مسؤول بالصوب الزراعية، عن اندلاع حريق هائل بقطاع الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل.

وقال في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي يندلع حريق بقطاع المحميات الزراعية، حيث وقع حريق بها في مايو الماضي، مشيرا إلى أن سيارات الحماية المدنية ما زالت تحاول السيطرة على الحريق.