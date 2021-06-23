الزراعة تعلق على اندلاع حريق بالصوب الزراعية بديوان الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حريق شب مساء الأربعاء، بأحد المناطق خلف سور البنك الزراعي، وسط منطقة قطاع الزراعة المحمية، بديوان عام الوزارة بالدقي، موضحاً أن الخسائر كانت في بعض الأشياء القديمة، وليست سيارات الوزارة.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أنه تمت السيطرة على الحريق، مشيراً إلى أنه يتواجد حاليا بموقع الحريق رجال الأمن وقيادات الوزارة على رأسهم السيد القصير وزير الزراعة.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحرريق بالكامل ولا توجد أي خسائر في المباني الرئيسية، مضيفا أن الوزارة تبحث عن أسباب اندلاع الحريق مع الجهات المعنية الأخرى.