مصر للطيران: ضوابط جديدة للقادمين للمطارات المصرية من مواطني هذه الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تعليمات الدخول الجديدة الخاصة بالمطارات المصرية، والتي يبدأ تطبيقها بناء علي التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، على القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت في بيان لها، الأربعاء، إلى أن القادمين للمطارات المصرية وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، من دول (الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية) بطريقة مباشرة او غير مباشرة خلال الـ 14 يوما السابقة، يتم تطبيق الإجراءات التالية:

١- مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

٢- إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19 ، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

- القادمون وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوم السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا، وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code، وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

- يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، ويُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات، التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك)، أو مرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.