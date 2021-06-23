من هم المواطنون المستثنون من زيادة أسعار الكهرباء؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق المرحلة الثامنة من خطة إعادة هيكلة الدعم المقدم للكهرباء، فى الأول من يوليو المقبل، بالعمل بأسعار شرائح الكهرباء للعام المالى 2021/2022، والتى تم الإعلان عن تنفيذها العام الماضى، ويستمر رفع الدعم تدريجيا عن شرائح الكهرباء حتى عام 2025.

ووفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن تعريفة شرائح الكهرباء التى ستطبق بداية من يوليو المقبل قام بتحديدها مسبقا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهو الجهة المسئولة عن تحديد سعر بيع وحدات الكهرباء للاستخدامات المختلفة، مؤكدا تثبيت مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء فى التعريفة التى ستطبق على أن يتم تحصيل جنيه للشريحة الأولى وجنيهان للشريحة الثانية و6 جنيهات للشريحة الثالثة و11 جنيه للشريحة الرابعة و15 جنيه للخامسة، و25 جنيه للشريحة السادسة ، و40 جنيه لاستهلاك أكثر من ألف كيلووات، و9 جنيهات للوحدات المغلقة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، أن الزيادات الجديدة ستكون بنسبة %10 وستقتصر على أول ٦ شرائح من الاستهلاك المنزلى، ولن يتم إعفاء أو تخفيض الزيادة لتلك الشرائح، فيما سيتم تثبيت أسعار الشريحة السابعة فقط لعدم حصولها على أى دعم حاليا التى يبلغ عدد المستفدين بها 215 ألف مشترك .

وكشف أنه تم إلغاء الشريحة السادسة والتى تستهلك من651 إلى ألف كيلووات، مع تثبيت سعر محاسبة الشريحة السابعة التى تتجاوز 1000 كيلووات وسيثبت سعرها عند 145 قرشا وذلك منذ 2019، بينما لن يتم أيضا زيادة سعر الطاقة على المحلات والأغراض التجارية خلال العام المالى الجارى مراعاة لظروف أزمة كورونا، ولضمان عدم حدوث كساد فى السوق التجارية، بالإضافة إلى دعم تنشيط القطاعات الاقتصادية.

وأكد أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء الخاصة بأغراض الري بداية من يوليو المقبل لتكون 95 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 85 قرشا حاليا، وأن تلك الأسعار لاتزال مدعومة

ويبلغ المتوسط العام لأسعار بيع الكهرباء على الجهود المختلفة بداية يوليوالمقبل 106.9 قرش للكيلووات، ومتوسط سعر الكيلووات للجهد المنخفض 99.8 قرش، وللجهد المتوسط 123.9 قرش.

أما بالنسبة لأسعار بيع الكهرباء للمنازل فسيتم محاسبة الشريحة الأول حتى 50 كيلووات بـ 48 قرش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 كيلو وحتى 100 كيلووات بـ 58 قرش بزيادة قدرها 10 قروش لأول شريحتين عن التعريفة الحالية، وزيادة قدرها 12 قرشا للشريحة الثالثة من صفر وحتى 200 كيلووات وسيكون سعر الكيلووات 77 قرش، والشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلووات بـ 106 قرش بزيادة قدرها 10 قروش، والشريحة الخامسة من 351 وحتى 650 كيلووات بـ 128 قرش بزيادة 10 قروش، ولمن يتعدى استهلاكه 650 كيلووات سيتم محاسبة من بداية الاستهلاك وحتى أقل من ألف كيلووات بـ 128 قرش مع إعادة المستهلك قيمة الدعم الذى حصل عليه من استهلاك الشرائح الأقل خلال نفس الشهر، ومن يتعدى استهلاكه ألف كيلووات سيتم محاسبته للكيلووات بـ 145 قرش بنفس سعر التعريفة الحالية.

ولشرائح استهلاك المحال التجارية، فيتم احتساب استهلاك 100 كيلو وات بـ 65 قرشا، ولاستهلاك 250 كيلو وات بـ 120 قرش، واستهلاك 600 كيلووات بـ 140 قرش، واستهلاك ألف كيلووات بـ 155 قرش، ولأكثر من ألف كيلووات بـ 160 قرشا، أما لنظم الرى على الجهد المنخفض فسيكون سعر الكيلووات بـ 95 قرشا، ومتوسط سعر وحدة الطاقة لمعدات الرى على الجهد المتوسط فتكون بـ 99.9 قرش، ولشركات المياه والصرف بـ 120 قرش للكيلووات.

وتتمثل الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي كالاتى:_

الشريحة الأولى التى تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سيرتفع سعرها من 38 إلى 48 قرشا للكيلووات ساعة ، والثانية التى تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات، سيرتفع سعرها من 48 إلى 58 قرشا، والثالثة التى تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، سترتفع أسعارها من 65 إلى77 قرشًا.

والشريحة الرابعة التى تستهلك من 201 إلى 350 كيلووات سترتفع أسعارها من 96 إلى 106 قروش ، والخامسة التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات، سترتفع من 118 إلى 128 قرشًا.