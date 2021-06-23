شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على الشعاب المرجانية .. 1200 شمندورة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف الحفاظ على الحفاظ على الشعاب المرجانية من استخدام الخطاف في مناطق الغطس، قامت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، ببناء أكبر مشروع شامندورات يصل 1200 شمندورة بمساعدة خبراء وأياد مصرية.

يقوم المشروع على استخدام تكنولوجيا متطورة والاعتماد على خامات مستوردة من اجل تقليل التكلفة ولتواكب الزيادة المطردة في اطوال واحجام المراكب السياحية، كما أنه يقوم على انشاء نظام تمويل ذاتي بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وجهاز المحميات الطبيعية ويتم ادخال تكنولوجيا تصنيع مختلفة من أجل زيادة عدد الشامندورات وحماية الشعاب المرجانية.

وناشدت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر أطقم اللنشات السياحية العاملة في رحلات الغوص والأنشطة البحرية بالالتزام بنظام الرباط الآمن الموجود بالقرب من مواقع الغوص، وعدم الربط على الشعاب المرجانية، وإبلاغ الجمعية عن أي مخالفات يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.