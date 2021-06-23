شكرا لقرائتكم خبر عن «رسالة فرح» من البابا تواضروس في عظة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية دون حضور شعبي. وحملت عنوان «رسالة فرح» وذلك من خلال الإصحاح الأول من رسالة فيلبي.

أشار البابا في بداية العظة إلى أنه سيتناول خلال الأسابيع المقبلة، موضوعات عن الفرح أيضًا من خلال باقي إصحاحات رسالة فيلبي المعروفة بأنها «رسالة الفرح»، وألمح إلى أن الناس تحتاج حاليًا إلى أن تشعر بالفرح والاطمئنان بعد أن مررنا بفترات مؤلمة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأت أرقام المصابين به تتناقص.

وعاد البابا إلى إلقاء عظة الاجتماع الأسبوعي بالتزامن مع مجىء صوم الرسل الذي بدأ يوم الاثنين الماضي. وكان البابا أعلن يوم الأربعاء ٢١ إبريل الماضي، في نهاية الصوم الأربعيني المقدس، عن توقف «اجتماع الأربعاء» طوال فترة الخمسين المقدسة، التي انتهت يوم الأحد الماضي بعيد حلول الروح القدس.